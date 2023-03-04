Eda Ece... ANITKABİR'DE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!..

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Eda Ece, Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etti.

Deftere imza atarken Atatürk'ü andığı bir konuşma yapan güzel oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Ece, "Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi.

Ata'm bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum" dedi.

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere çok sayıda ilimizde yıkımlara neden olan depremlerin ardından seferber olan Eda Ece, yaptığı yardımlarla adından söz ettirdi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, Anıtkabir'e gitti.

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

Zor günlerden geçtiğini söyleyen Eda Ece, yaşadıklarından dolayı Anıtkabir'de gözyaşlarına hakim olamadı.

Atatürk'e içini döktüğü defteri imzalarken konuşma yapan güzel oyuncu, ağlamakta konuşmakta zorlandı.

O anları Instagram hesabından yayınlayan Eda Ece, şu ifadeleri kullandı: "Bugün sizleri görmek çok güzeldi. Hastanede yatan çocukları ziyaret ettik.

Yanınızda olduğumuzu hissettirmeye çalıştık, başka bir amacımız yok. Size bizi 6 yıldır izlediğiniz için gönül borcumuz var.

Duygusal olarak o kadar yara aldım ki bu ay, ne yapsam az kalıyor sanki panik halim geçmiyor. Çekilen acılara empati yaptıkça huzur içinde yaşayamıyorum.

Sırtım boynum gerçek anlamda büküldü. Sesim kısıldı. Hepinizin bildiği en sevdiğim şey olan mizah bile çaresiz, iyileştirmiyor.

Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım."

ELLERİM TİTREDİ, KELİMELERE ZOR NOKTA KOYDUM"

"Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi. Ata'm bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum.

Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm. Bu güzel ülke için sana minnettarız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız. Huzur içinde uyu Atam..."