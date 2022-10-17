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Eda Ece'ye Lübnan'dan Ödül

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Başarılı oyuncu Eda Ece bu yıl düzenlenen "Murex D'or 2022 Uluslararası Ödülleri"nde ödül alan tek Türk oyuncu oldu.

Ortadoğu'nun en prestijli ödülleri arasında gösterilen "Murex D'or 2022 Ödülleri" 16 Ekim'de Beyrut'ta gerçekleşti.

Ekranların sevilerek izlenen dizisi "Yasak Elma"nın başrol oyuncusu Eda Ece, "Murex D'or" tarafından "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Törende yabancı basının sorularını yanıtlayan Eda Ece hayranları tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Eda Ece, sempatik tavırlarıyla gecenin en dikkat çeken ismi oldu.

A46 Tuvanam imzalı elbisesi ve zarafetiyle göz dolduran Eda Ece takı seçimini ise Tiffany&Co'dan yaptı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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