Ece Yörenç'in Yeni Dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' Çekimlere Başladı

Senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı, yönetmenliğini Bertan Başaran'ın üstlendiği yeni Netflix dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin çekimleri başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Bade İşçil, Gülcan Aslan, Zeynep Tuğçe Bayat, Esra Ruşan, Efe Tunçer, Meriç Aral, Kamil Güler, Nil Sude Albayrak, Sümeyra Koç, Selçuk Borak, Ege Aydan, Laçin Ceylan ve Perihan Savaş yer alıyor. Dizi, Leyla adında bir avukat ile aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşlarının ilişkilerinde çektiği sancıları işliyor.