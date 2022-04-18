Ece Seçkin… KIZGIN ÇÖLDE REKLAM ÇEKİMİ! - Haberler

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Ece Seçkin… KIZGIN ÇÖLDE REKLAM ÇEKİMİ!

Magazinkolik - Magazin
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Ece Seçkin… KIZGIN ÇÖLDE REKLAM ÇEKİMİ!

Pop müziğin zirvedeki isimlerinden güzel sanatçı Ece Seçkin, bir mobilya firması ile yüksek bütçeli bir reklam anlaşmasına imza attı.

Firma ile sözleşmede el sıkışan güzel popçu, çekimleri üç gün sürecek olan reklam filmi öncesi dinlenmek için kendini Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nin kızgın kumlarına bıraktı. Yine birbirinden güzel fotoğraflarıyla yürekleri hoplattı.

Çöldeki çektirdiği fotoğraflarla tarzı ve güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Ece Seçkin, firmanın reklam müziklerinin söz ve müziğini kendisi besteleyecek.

Güzel şarkıcı Ece Seçkin, yaz boyunca vereceği yoğun konser turnesi ile renkli dans şovları ve müzik dolu performanslarıyla göz doldurmaya hazır.

Ece Seçkin… KIZGIN ÇÖLDE REKLAM ÇEKİMİ!

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