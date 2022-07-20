Ece Seçkin...FENERBAHÇE AŞKI! - Haberler

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Ece Seçkin...FENERBAHÇE AŞKI!

Magazinkolik - Magazin
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Ece Seçkin...FENERBAHÇE AŞKI!

Fenerbahçe Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen lansmanla tanıtıldı.

Sarı-lacivertli ekibin yeni sezon formalarının tanıtımı, Başkan Ali Koç, A Takım oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Acun Ilıcalı ve birçok ünlünün katılımıyla gerçekleşirken, Fenerbahçe tutkusuyla bilinen, taraftarın gözbebeği Ece Seçkin organizasyonda verdiği konserle lansmanda adeta bir şölen sergiledi.

Ece Seçkin'in muhteşem performansı ile büyük beğeni topladığı etkinlikte formalar, Sarp Akkaya, Afra Saraçoğlu ve Sarp Can Köroğlu'nun üzerinde tanıtıldı.

Sıkı bir Fenerbahçeli olan Ece Seçkin, sarı-lacivertli taraftarlarla özdeşleşmiş İngilizce bir şarkının şovu için özel olarak hazırlandı.

Başkan Ali Koç, "Kendi küçük, kalbi büyük Ecemiz" bize bu şovla adeta bir şölen sergiledi sözleriyle teşekkür etti.

Ece Seçkin lansmana ait görüntüleri sosyal medya hesabından "Öyle bir aşk işte bu, delice sev!" notuyla paylaştı.

Ece Seçkin...FENERBAHÇE AŞKI!

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