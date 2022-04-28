Ece Ronay... TAKİPÇİSİNE SÜTYENLİ YANIT! - Haberler

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Ece Ronay... TAKİPÇİSİNE SÜTYENLİ YANIT!

Magazinkolik - Magazin
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Ece Ronay... TAKİPÇİSİNE SÜTYENLİ YANIT!

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, bir takipçisinin kendisini Rihanna'ya benzetmesi üzerine sinirlerine hakim olamayarak, "Evet yakında sütyenle gezeceğim patla" yanıtını verdi.

Şu sıralar hamile olan ve kısa bir süre sonra bebeğini kucağına almaya hazırlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, sosyal medya hesabını aktif kullanmayı sürdürüyor.

RİHANNA'YA BENZETTİ

Genç fenomen son dönemde cesur hamilelik tarzıyla gündeme gelen Rihanna'nın tarzına benzer giyinerek pozlar verdi.

İddialı pozlarını paylaşan Ece Ronay'a bir takipçisi "Rihanna özentisi" dedi.

Ece Ronay... TAKİPÇİSİNE SÜTYENLİ YANIT!

"SÜTYENLE GEZECEĞİM PATLA"

Ece Ronay ise bu yoruma sessiz kalmadı. Ece Ronay takipçisinin bu yorumuna "Evet yakında sütyenle gezeceğim patla" yanıtını verince gündem oldu.

Ece Ronay'a diğer takipçilerden destek gecikmedi.

Ece Ronay... TAKİPÇİSİNE SÜTYENLİ YANIT!

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