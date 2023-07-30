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Ece'nin hırsız olduğu ortaya çıkar

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Ece'nin hırsız olduğu ortaya çıkar. Kime çalıştığını, amacının ne olduğunu anlatmaz. Onur ise onu hapse yollamaya karar vermiştir. Yalnız ufak bir sorun vardır. Civan Koral nişan fiyaskosundan sonra Onur ve ailesinin evlerine girmesini yasaklar. Eve girebilen ve teşkilata bilgi sızdırabilecek tek kişi Ece'dir. Ece sonunda işbirliğine yanaşır ama Onur'un operasyonunu mahveder.

Ece'nin hırsız olduğu ortaya çıkar. Kime çalıştığını, amacının ne olduğunu anlatmaz. Onur ise onu hapse yollamaya karar vermiştir. Yalnız ufak bir sorun vardır.

Civan Koral nişan fiyaskosundan sonra Onur ve ailesinin evlerine girmesini yasaklar. Eve girebilen ve teşkilata bilgi sızdırabilecek tek kişi Ece'dir. Ece sonunda işbirliğine yanaşır ama Onur'un operasyonunu mahveder.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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