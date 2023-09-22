Ece'nin hayatı tehlikede

Soğuk hava deposunda Ece'nin ölümden dönmesi Onur ve Ece'yi tekrar yakınlaştırır. Ece ne pahasına olursa olsun Hazar'ı bulup hatasını telafi etme derdindedir. Ece yine kendini tehlikeye atar. Ece'nin Hazar tarafından rehine alınması Onur için bir aydınlanma anı olur. Ece'yi hayatında herkesten ve her şeyden çok sevmektedir. Artık aşkına sahip çıkmak için bütün engelleri aşmaya hazırdır.