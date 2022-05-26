Ece Erken-Seren Serengil... ALİŞAN YÜZÜNDEN KÜSTÜLER. - Haberler

Acı olayın ardından Beyaz TV'de Bircan Bali, Arto Dalga ve Seren Serengil'in sunumuyla ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında, Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ve eşi Ece Erken'in son durumu hakkında çarpıcı yorumlar yapılmıştı.

Erken'i bu zor günlerinde yalnız bırakmayan ve yanında olduğunu her fırsatta dile getiren Serengil, nisan ayında 51 yaşına bastı. Serengil'in evindeki kutlamada bir süre önce eşini kaybeden Ece Erken de yer almıştı.

ECE'Yİ SİLDİ

Tüm bu yaşananların ardından Seren Serengil ile Ece Erken arasındaki arkadaşlık bozuldu. Seren Serengil, Ece Erken'i takip etmeyi bıraktı. Konuyla ilgili bir takipçisinin sorusuna da "Öyle uygun gördüm" cevabını verdi. Bu hamle sonrası Erken de Serengil'i takip etmeyi bıraktı.

İkilinin arasının Ece Erken'in ilk olarak 'Söylemezsem Olmaz' yerine Alişan'ın programına konuk olması nedeniyle açıldığı iddia ediliyor.

ECE'DEN ALİŞAN'A: SEN OLDUĞUN İÇİN GELDİM

Birkaç gün önce de ekranlara döneceğini açıklayan Erken, yaşadığı büyük acının ardından Alişan'ın programına konuk oldu. Erken canlı yayında da "Daha hazır değilim aslında ama sen olduğun için geldim. Bizim hukukumuzu tüm Türkiye" biliyor demişti.

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