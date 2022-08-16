Ece Erken... MAHKEMEDE BAYILDI!

Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için görülen davanın ilk duruşmasına katılan ve mahkemede bayılan sunucu Ece Erken'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davası Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Eşi için görülen davanın ilk duruşmasına katılan Erken, fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı.

Ece Erken'in sağlık durumuna ilişkin avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül açıklama yaptı.

"DURUŞMANIN DEVAMINI SONUNA KADAR GETİREMEDİ"

Üçgül, "Duruşmaya müvekkilim çok zor bir psikolojiyle gelmişti.

Fakat sanıkların ifadeleri ve olay anlatımları sırasında müvekkilimin başı dönerek düştü.

Başını sandalyeye vurdu, dayanamadı. Çünkü ifade sırasında da ara ara dayanamıyordu zaten, müdahale ediyordu, doğru olmadığını ifade ediyordu.

En son dayanabileceği nokta bu oldu. Dolayısıyla bu duruşmanın devamını sonuna kadar getiremedi.

Zaten bayıldığı için kollarından kaldırarak getirdik. Arka kapıdan çıkışını yaptık, hemen yanına gitmem gerekiyor. Hastaneye doğru geçtiler" ifadesini kullandı.