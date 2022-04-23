Ece Erken - Benan Kocadereli... MAL PAYLAŞIMINDA OLAY ÇIKACAK!

Sunucu Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; Sunucu Ece Erken'in merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun villası paylaşılamıyor.

"BAŞINIZA GELMEDİKÇE ANLAMAZSINIZ"

Ece Erken geçtiğimiz günlerde "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum.

Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız" açıklaması yapmıştı.

Herkes evi kimin kiraya verdiğini düşünürken Söylemezsem Olmaz programında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinin satılmak üzere olan ve kaporası alınan evi kiraya verdiği iddia edildi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN EVİYLE İLGİLİ YENİ İDDİA

Benan Kocadereli'nin adının geçtiği olayla ilgili evi daha önce öldürülen avukattan almak için kapora veren Çetin Kırışgil yayına bağlandı ve "Eski eşi mahkeme olacak dedi.

Eski eşi satılan evin 2 yanında oturuyor. Ece hanımla da konuştuk vasi olarak anne atanacağı için villa, Benan Hanım'a gittik. Bekleyin dendi.

Ev sonra kiraya verilmiş. 45 bin dolar verdik. 'Evi kiraya verdik 45 bin dolar kaporayı alın o zaman' demeleri lazım" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hesabında bulunan paranın da çekildiği de ortaya çıktı ama parayı kimin çektiği de bilinmiyor.

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