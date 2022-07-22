Ece Erken... 3 YIL HAPSİ İSTENDİ!

Sunucu Ece Erken ve Kerimcan Durmaz mahkemelik oldu. Bir dönem mastürbasyon videosunu yanlışlıkla paylaşarak gündeme bomba gibi düşen Kerimcan'a ağır sözler söyleyen Ece Erken hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Ece Erken hakkında 3 yıl 9 ay hapis istemi bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, soruşturma Kerimcan Durmaz'ın verdiği şikayet dilekçesi sonrasında başlatıldı.

Ece Erken, 3 Şubat 2020'de bir televizyon kanalının sabah yayınlanan programında Durmaz için "Adam, adam da demiyeyim", 27 Şubat 2020'de ise "İnanın cinsiyetini bilmiyorum.

Makyaj yapan bir erkek. Cinsiyetin ne olduğu belirsiz" demişti.

Ece Erken'in aynı zamanda Instagram hesabından 26 Şubat 2020'de Durmaz'a hakaret içerikli sözler sarf ettiği de iddianamede yer aldı.

ECE ERKEN 'ELEŞTİRİ YAPTIM' DEDİ

İfadesi alınan Ece Erken savunmasında hakaret kastı taşımadığını, o dönem Durmaz'ın uçak tuvaletinde uygunsuz video çekip yayınladığı için tepkisini dile getirdiğini, yapılan hareketlerin Türk örf ve adetleriyle uyuşmadığı için şahsi fikrini söylediği, eleştiri hakkını kullandığı, tepkisinin şahsa değil harekete olduğunu belirterek suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edilen iddianamede, Ece Erken'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Dosya, şikayet dilekçesinde suçu öğrendiği yerin Bakırköy olması gerekçesiyle Bakırköy Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine yetkisizlik kararıyla gönderildi.

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