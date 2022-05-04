Ebru Şallı - Uğur Akkuş... YİNE TATİLDELER!

Los Angeles'ta baş başa olmanın tadını çıkaran çift, son olarak yakın arkadaşları Mitra Mar'ın doğum günü kutladı.

Ebru Şallı, bu anları takipçileriyle de paylaştı.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, dolandırıcılık gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberleri çıkmıştı.

Uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan eşinin yanında olan 45 yaşındaki eski mankenin, artık boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.

"HİÇ UMURSAMIYORUZ BUNLARI"

Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz.

Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları.

Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" açıklamasını yapmıştı.

BAŞ BAŞA ABD TATİLİ

Tüm bunların ardından mutlu birlikteliklerine devam eden Akkuş çifti, yaklaşık iki hafta önce ABD'ye gitti.

Beverly Hills'de dünyaca ünlü yıldızlara komşu olan Akkuş çifti yoğun iş programının dışında bol bol dostları ile vakit geçiriyor.

Ünlü çift, son olarak yakın arkadaşları Mitra Mar'ın doğum günü kutladılar.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ebru Şallı, bu görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Ramazan Bayramı'nı da ABD'deki evlerinde geçiren ikili, hayranlarının bayramını da kutlamayı ihmal etmedi.

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