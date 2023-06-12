Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş dolandırıcılık şikayetleri üzerine gözaltına alındı

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş, dolandırıcılık şikayetleri üzerine İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Akkuş'un işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi. Ebru Şallı ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.