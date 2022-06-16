Ebru Şahin - Cedi Osman... NİKAH MAKEDONYA'DA, DÜĞÜN ÇEŞME'DE!

Mustafa Erdoğan... 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ! Ebru Şahin - Cedi Osman... NİKAH MAKEDONYA'DA, DÜĞÜN ÇEŞME'DE! Ebru Şahin ve Cedi Osman geçtiğimiz ay evlilik yolunda ilk adımı atarak nişan töreni yapmışlardı. Şimdi ise Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikah tarihi ve düğün tarihi netleşti. 2020 yılında aşk yaşamaya başlayan ünlü isim Ebru Şahin ve NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta oynayan basketbolcu Cedi Osman beraberliklerini evlilikle taçlandırmaya karar vermişlerdi. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan ünlü çiftin düğünlerinin aşklarının başladığı yer olan Çeşme'de yapılacağı öğrenilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre çiftin düğün öncesinde Makedonya'da yapılacak nikah tarihleri de belli oldu. Türkiye'deki düğünden önce Makedonya'da nikah kıyacak olan çiftin nikahı ise 1 Temmuz'da Ohri'de gerçekleşecek. Magazinkolik / Magazin Magazin Haberler

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