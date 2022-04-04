Ebru Gündeş Yuva mı Yıkıyor? Boşanmaya Zorluyormuş!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş hakkında ortaya atılan iddiaya göre evli iş adamı Murat Özdemir 'le yeni bir ilişkiye başladı. Murat Özdemir 'in Ebru Gündeş için Selin Kabaklı'ya boşanma davası açtığı ve anlaşmalı boşanma için baskı yaptığı iddia edildi.

Reza Zarrab ile boşandıktan sonra sürpriz isimlerle anılmaya başlayan ve son dönemde aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Ortaya atılan yeni aşk iddiasına göre ise Ebru Gündeş, evli iş adamı Murat Özdemir 'le yeni bir ilişkiye başladı. Murat Özdemir 'in Ebru Gündeş için Selin Kabaklı'ya boşanma davası açtığı ve anlaşmalı boşanma için baskı yaptığı öğrenildi.

Takvim'den Ufuk Özcan yazısına gör; Selin Kabaklı kendisini arayarak her şeyi anlattı. İşte Ufuk Özcan'ın o yazısı; "Türkiye'nin en büyük sesleri arasında yer alan Ebru Gündeş'in son dönemde iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Hatta Özdemir'in evli olduğu iddia edilmişti. Bu olay ile ilgili birkaç telefon aldım. Murat Özdemir'in eşi Selin Hanım, ortak arkadaşlarım aracılığıyla bana ulaştı. Eşi Murat Özdemir'in Ebru Gündeş için kendisine boşanma davası açtığını ve anlaşmalı boşanmak için baskı yaptığını söyledi. Hatta boşanma kağıtlarını imzalatmış bile. Yani anlayacağınız şimdilik bir iddiada kalan aşk haberi sanırım doğruluk kazanıyor. Çünkü ortada yuvasını kurtarmaya çalışan bir kadın olduğunu unutmamak lazım."