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Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Evlendi

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Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan'ın kıydığı nikahta Ebru Gündeş'in şahidi işinsanı Faruk Özbek, Murat Özdemir'in şahidi Okan Küfeci oldu. Ebru Gündeş nikahın ardından sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. AŞKIN HİKAYESİ... Ebru Gündeş uzun bir aradan sonra kalbinin kapılarını Murat Özdemir'e açtı. Bugün evlenen Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, iki yıl önce arkadaş ortamında tanıştı. Ebru Gündeş, o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir'e duygusal bir yakınlık göstermedi. Evliliğinde sorunlar yaşayan Özdemir, Gündeş'e ilgi duymaya başlayınca sanatçıyı yakın markaja aldı. Gündeş'in karşılık vermemesine rağmen pes etmeyen iş insanı sanatçının sahne aldığı mekanlara giderek onu en ön sıradan izledi. Eşinden 2022 Temmuz ayında boşanan Özdemir, resmi ayrılığın ardından Gündeş'e duygularını yeniden dile getirdi. Gündeş, eşinden ayrılan Özdemir'e uzun bir süre sonra bu kez yeşil ışık yaktı. Gündeş ve Özdemir, 2023 yılının aralık ayında başlayan ilişkilerini bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir tören ile nikah masasına taşıdı. DUBAİ-TÜRKİYE ARASINDA MEKİK DOKUYOR Ebru Gündeş'ten 12 yaş küçük olan 37 yaşındaki Murat Özdemir'in 3 çocuğu var. Dubai merkezli yazılım ve savunma sanayiye hizmet veren bir şirketin sahibi olan Murat Özdemir, Dubai-Türkiye arası mekik dokuyor. Ebru Gündeş de kızının eğitimi için Dubai'de yaşıyor, iş için Türkiye'ye geliyor.

Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan'ın kıydığı nikahta Ebru Gündeş'in şahidi işinsanı Faruk Özbek, Murat Özdemir'in şahidi Okan Küfeci oldu.

<a class='keyword' href='/ebru-gundes/' title='Ebru Gündeş Haberleri, Ebru Gündeş Haberi, Ebru Gündeş Haber'><strong>Ebru Gündeş</strong></a> ile Murat Özdemir bugün evlendi...Düğünden ilk görüntüler

Ebru Gündeş nikahın ardından sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

AŞKIN HİKAYESİ...

Ebru Gündeş uzun bir aradan sonra kalbinin kapılarını Murat Özdemir'e açtı.

Bugün evlenen Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, iki yıl önce arkadaş ortamında tanıştı.

Ebru Gündeş, o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir'e duygusal bir yakınlık göstermedi. Evliliğinde sorunlar yaşayan Özdemir, Gündeş'e ilgi duymaya başlayınca sanatçıyı yakın markaja aldı.

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir bugün evlendi...Düğünden ilk görüntüler

Gündeş'in karşılık vermemesine rağmen pes etmeyen iş insanı sanatçının sahne aldığı mekanlara giderek onu en ön sıradan izledi. Eşinden 2022 Temmuz ayında boşanan Özdemir, resmi ayrılığın ardından Gündeş'e duygularını yeniden dile getirdi.

Gündeş, eşinden ayrılan Özdemir'e uzun bir süre sonra bu kez yeşil ışık yaktı. Gündeş ve Özdemir, 2023 yılının aralık ayında başlayan ilişkilerini bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir tören ile nikah masasına taşıdı.

DUBAİ-TÜRKİYE ARASINDA MEKİK DOKUYOR

Ebru Gündeş'ten 12 yaş küçük olan 37 yaşındaki Murat Özdemir'in 3 çocuğu var. Dubai merkezli yazılım ve savunma sanayiye hizmet veren bir şirketin sahibi olan Murat Özdemir, Dubai- Türkiye arası mekik dokuyor. Ebru Gündeş de kızının eğitimi için Dubai'de yaşıyor, iş için Türkiye'ye geliyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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