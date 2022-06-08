Ebru Gündeş... IRAKLI SEVGİLİ İDDİALARI FOTOĞRAF İLE GÜÇLENDİ! - Haberler

IRAKLI İŞ İNSANIYLA AŞK MI YAŞIYOR?

Son zamanlarda Ebru Gündeş'in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu.

Gündeş'in ayaklarını yerden kesen kişinin, Kuzey Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw olduğu öğrenildi.

Khoshnaw'un Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmadığı, onu hep en ön masadan izlediği de iddialar arasında yerini aldı.

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnawarasındaki söz konusu aşk iddiaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Uzun zamandır hayatını kimseye almayan ünlü şarkıcının yeni sevgilisi olduğu iddia edilen iş insanıyla fotoğrafı ortaya çıktı.

EBRU GÜNDEŞ'İ ÖN MASADAN İZLİYOR

Kuzey Iraklı iş insanının Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmadığı, hep ön planda izlediği de konuşulanlar arasında.

Gündeş'i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz haftalarda yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken kameralara takılmıştı.

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