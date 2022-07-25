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Murat Kekilli... HER KONSERİNDE 'RAHMETLİ' DİYOR SONRA AF DİLİYOR! Ebru Gündeş... ANNESİNİ KAYBETTİ! Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin'in ölüm haberi apartman yönetiminden gelen mesajla ortaya çıktı. Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin 73 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu. Yapılan duyuruda "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" ifadeleri kullanıldı. Ebru Gündeş'in annesi bir süredir hastanede tedavi görüyordu. ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU 2. Sayfa'nın Instagram hesabından yayınlanan habere göre, uzun süredir şeker, tansiyon ve kolesterol gibi rahatsızlıkları bulunan 73 yaşındaki Müjgan Bilgin, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Magazinkolik / Magazin Magazin Haberler

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