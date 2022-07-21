Ebrar Karakurt'tan Olay Yaratan 'dalga' Göndermesi! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ebrar Karakurt'tan Olay Yaratan 'dalga' Göndermesi!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Ebrar Karakurt'tan Olay Yaratan 'dalga' Göndermesi!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Karakurt, oyuncu Pınar Deniz'e yaptığı 'dalga' göndermesiyle olay oldu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, mayolu pozunu "Dalgayı yedikten 2 saniye sonra" notuyla paylaşmıştı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son yaptığı paylaşımla adeta Pınar Deniz'e gönderme yaptı.

Denizde dalga karşısında zor anlar yaşayan 1,96 boyundaki Ebrar Karakurt, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'DALGA' GÖNDERMESİ

Ebrar Karakurt, paylaşımına, "Dalgayı yedikten 2 saniye sonra ben" notunu düştü.

Karakurt'un bu paylaşımı tartışma yarattı.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

Snob Magazin / Magazin

Ebrar Karakurt Pınar Deniz Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title