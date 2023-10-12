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Duygusal Anların Yaşandığı Dizinin Altıncı Bölümünde Neler Olacak?

Yayınlanan her bölümü ile soluksuz izlenen dizinin altıncı bölümünde yine duygu yüklü sahneler izleyici ile buluşacak. Rüçhan Cemre'yi yetimhaneye bırakır. Bunu öğrenen Mustafa deliye döner ve kızını kurtarabilmek için elinden geleni yapar. Figen ise Turhan Sancaklı cinayeti suçlamasıyla tutuklanır. Mustafa ve Figen'in git gide yakınlaştığı bu süreçte Sevda, Kenan ve Figen arasında neler olacaktır?