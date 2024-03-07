Üye Girişi
Haberler

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip fenomen, vücudundaki estetikli bölgeleri saydı

Güncelleme:

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip Anastasia Pokreshchuk, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. "Estetik olunca iyi hissediyorum" diyen Pokreshchuk, vücudunda estetikli olan bölgeleri sayarken, ameliyatlarda Türkiye tercihinin nedenini de açıkladı.

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip Anastasia Pokreshchuk, Haberler.com YouTube kanalının konuğu oldu.

AMELİYATLARA 4 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

Bedenindeki ameliyatlarına 2020 yılında başladığını ifade eden Ukraynalı sosyal medya fenomeni, elmacık kemiği ameliyatlarının sebebi sorulduğunda ise "Sadece sevdiğim için ameliyat oluyorum" dedi. Ameliyatlar sırasında çok sakin olduğunu belirten Pokreshchuk, sözlerine şöyle devam etti;

"AMELİYATLARDAN SONRA ZIPLAYARAK DANS EDİYORUM"

"Daha önceki videoları izlerseniz, ameliyattaki uyuşturucu etkisi geçtikten sonra hemen dans ediyorum, zıplıyorum. Benim için hiç problem değil"

"TÜRKİYE'DE AMELİYAT FİYATLARI ÇOK UYGUN"

"Türkiye'deki hastane hizmetlerinin seviyesi çok yüksek ve ameliyatları çok güzel yapıyorlar. Tüm bunlara rağmen fiyatlar çok uygun. Göğüs ve kalça ameliyatı, liposakşın, six pack ve bişektomi yaptırdım. Ameliyatsız da iyiydim ama ameliyatlı daha iyiyim ve bunu seviyorum."

"AMELİYAT OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Şu an 35 yaşındayım ve çok genç değilim. İstersem ameliyat olmaya devam edeceğim. Yaşlanmaya başladım. Genç olmak için gerdirmeye başlayacağım."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Magazin

Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Fatih Altındağ kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altındağ kaç yaşında, nereli? Muharrem Demirbilek kimdir? Zafer Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kaç yaşında, nereli? Oğuz Ersöz kimdir? Zafer Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Oğuz Ersöz kaç yaşında, nereli? Burkahan İngeç kimdir? Zafer Partisi Afyon Belediye Başkan Adayı Burkahan İngeç kaç yaşında, nereli? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli? Hilal Ayık kimdir? AK Parti Ankara- Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli? Serkan Toper kimdir? Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper Bayraktar kaç yaşında, nereli? Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli? Deniz Köken kimdir? AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir? AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Hilmi Türkmen kimdir? AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen kaç yaşında, nereli? TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul'da kazanabilecek mi? Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? Abdurrahman Dursun kimdir? AK Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title