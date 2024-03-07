Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip fenomen, vücudundaki estetikli bölgeleri saydı

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip Anastasia Pokreshchuk, Haberler.com YouTube kanalının konuğu oldu.

AMELİYATLARA 4 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

Bedenindeki ameliyatlarına 2020 yılında başladığını ifade eden Ukraynalı sosyal medya fenomeni, elmacık kemiği ameliyatlarının sebebi sorulduğunda ise "Sadece sevdiğim için ameliyat oluyorum" dedi. Ameliyatlar sırasında çok sakin olduğunu belirten Pokreshchuk, sözlerine şöyle devam etti;

"AMELİYATLARDAN SONRA ZIPLAYARAK DANS EDİYORUM"

"Daha önceki videoları izlerseniz, ameliyattaki uyuşturucu etkisi geçtikten sonra hemen dans ediyorum, zıplıyorum. Benim için hiç problem değil"

"TÜRKİYE'DE AMELİYAT FİYATLARI ÇOK UYGUN"

"Türkiye'deki hastane hizmetlerinin seviyesi çok yüksek ve ameliyatları çok güzel yapıyorlar. Tüm bunlara rağmen fiyatlar çok uygun. Göğüs ve kalça ameliyatı, liposakşın, six pack ve bişektomi yaptırdım. Ameliyatsız da iyiydim ama ameliyatlı daha iyiyim ve bunu seviyorum."

"AMELİYAT OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Şu an 35 yaşındayım ve çok genç değilim. İstersem ameliyat olmaya devam edeceğim. Yaşlanmaya başladım. Genç olmak için gerdirmeye başlayacağım."