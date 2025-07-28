Dünyaca Ünlü Şarkıcı Otilia Giresun'daki Düğünde Hayranlarını Büyüledi

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Rumen sanatçı Otilia, Giresun'da bir düğüne katılarak konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Düğün sahipleri Pınar ve Volkan Dost ile sahnede şarkı söyleyen Otilia, davetlilerle poz vererek büyük ilgi topladı.

Dünyaca ünlü Rumen sanatçı Otilla, Giresun'da bir düğüne katıldı. Gözlerine inanamayan davetliler, sanatçı ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler.

'Bilionera' şarkısıyla patlama yapan ve dünyaca tanınan Rumen şarkıcı Otilia, Giresun'da katılacağı festival öncesi Görele ilçesindeki bir düğüne katıldı. Düğüne gelen konuklar önce gözlerine inanamadı, daha sonra fotoğraf çektirmek için sahneye akın etti. Pınar ve Volkan Dost çiftinin mutlu gününde şarkıları ile onlara eşlik eden şarkıcının görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Gelin ve damatla birlikte şarkı söyleyen ünlü şarkıcı, mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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