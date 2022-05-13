Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo İstanbul'a geliyor

İSTANBUL (İHA) - Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo, 25 Mayıs tarihinde ' İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere Türkiye'ye geliyor.

R&B ve pop müzik dünyasının son dönemdeki en önemli isimlerinden biri olan Türkiye'de de ciddi bir hayran kitlesine sahip Jason Derulo, 25 Mayıs tarihinde ' İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere İstanbul Kent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'ye geliyor. Jason Derulo'dan önce sahnede rap müziğin popüler ismi Ozbi, ünlü youtube fenomeni ve şarkıcı Bege sahne alacak. Jason Derulo sonrasında ise dünya çapında ünlü Türk Dj Mahmut Orhan festivalin kapanışını gerçekleştirecek.

Verilen bilgiye göre, ödüllü şarkıcı/söz yazarı Jason Derulo, 5 kez platin plak kazanan 'Whatcha Say' ile dünya çapında 200 milyondan fazla plak sattığından beri, durdurulamaz bir ikonik hit serisine imza attı ve müziğin en büyük öncüleriyle iş birliği yaptı. Asıl adı Jason Joel Desrouleaux olan şarkıcı, soyadının okunuşu Derulo olduğu için sahne ismini böyle kullanıyor.

25 Mayıs'ta Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek olan İstanbul Kent Festivali saat 17.00'de kapılarını açacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Magazin