Dünya turuna çıkan Beyonce, ekibine 44 bin TL'lik yemek ısmarladı

Dünya turuna çıkan şarkıcı Beyonce, İskoçya'da ekibine konser öncesi bir tavuk restoranında yemek ısmarladı. Onlarca hamburger ve tavuk sipariş eden Beyonce, 44 bin TL hesap ödedi.

Son albümüyle aynı adı taşıyan "Renaissance" isimli dünya turnesini gerçekleştirmek için konserler veren 41 yaşındaki pop yıldızı Beyonce, cumartesi günü İskoçya'nın Murrayfield kentindeki konserinden önce ekibine yemek ısmarladı. Şarkıcının ödediği hesap ise dikkat çekti.

44 BİN TL'LİK HESAP

Ekibini bir tavuk restoranına götüren başarılı şarkıcı, 110 tavuk burger, 90 pide ve dokuz tavuk budu sipariş etti ve toplamda 44 bin TL'lik (1.800 sterlin) bir fatura ödedi. Şarkıcı, ekibindeki vejateryanlar için de gerekli önlemi aldı.

DÜNYA TURUNA ÇIKTTI

7 yıllık bir aradan sonra yeni albümü "Renaissance"ı çıkaran Beyonce, İngiltere'deki konserlerini bu haftanın başında, Galler'in Cardiff şehrindeki Principality Stadyumu'nda 74.000 hayranından oluşan kalabalık bir seyirci grubu ile başlattı.