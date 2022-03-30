Dubai'de Moral Depoluyor

Yaz sezonu için bir dizi, bir de sinema filmi için görüşmelerini sürdüren Mira Atagül yoğun çalışma temposuna girmeden önce tatilini Dubai'de yapıyor.

Yayınladığı dans videoları ve güzel pozlarıyla sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesini edinen Mira Atagül, Dubai paylaşımlarıyla da epey beğeni aldı.