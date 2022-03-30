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Dubai'de Moral Depoluyor

Snob Magazin - Magazin
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Dubai'de Moral Depoluyor

"Baht Oyunu" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle yakaladığı çıkışın ardından "Yasak Elma"daki Dilara karakteriyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan Mira Atagül yeni projeleri öncesi Dubai'de motive oluyor.

Yaz sezonu için bir dizi, bir de sinema filmi için görüşmelerini sürdüren Mira Atagül yoğun çalışma temposuna girmeden önce tatilini Dubai'de yapıyor.

Yayınladığı dans videoları ve güzel pozlarıyla sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesini edinen Mira Atagül, Dubai paylaşımlarıyla da epey beğeni aldı.

Dubai'de Moral Depoluyor

Dubai'de Moral Depoluyor

Snob Magazin / Magazin

Sinema Filmi, Dubai, Magazin, Haberler

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