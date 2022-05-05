Dua Lipa... KIZ ARKADAŞI GÖGÜSLERİNİ ELLEDİ OLAY OLDU!

Londra'daki bir konserinin ardından arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Dua Lipa, anın tadını çıkardı.

Bu sırada bir arkadaşının Dua Lipa'nın göğüslerini ellemesi ise olay yarattı. Fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Londra'da konser verdi.

Birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendiren Lipa daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Londra gecelerine karıştı.

ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİ

Lipa, bir grup arkadaşı ve ekibiyle birlikte doyasıya eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar parti yapan Lipa, eğlence anında çekilen fotoğrafı nedeniyle olay yarattı.

İşte Lipa'nın o fotoğrafı:

GÖĞÜSLERİNE DOKUNDU

Dua Lipa'nın dans ettiği sırada bir arkadaşının ünlü şarkıcının göğüslerine dokunduğu görüldü.

Dua Lipa'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa çok sayıda yorum geldi.

Bazı takipçileri fotoğrafı beğenirken, bazıları da eleştiride bulundu.

Magazinkolik / Magazin