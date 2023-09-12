Dönence... OKUL SAHNELERİ İÇİN TARİHİ SET!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, yayınlanan her bölümü ile çok izlenen dizisi Dönence, 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren her çarşamba yeni bölümü ile ekrana gelecek.

Dizide otizmli bir birey olan Gülce'nin sosyal hizmetler kararı ile liseye başladığı sahneler çok özel bir okulda çekildi. İzmir'in en eski ve köklü kurumlardan biri olan Namık Kemal Lisesi, bu sahneler için diziye ev sahipliği yaptı.

Bu liseyi diğerlerinden farklı kılan şey ise bir zamanlar Atatürk tarafından ziyaret edilmiş olmasıydı.

Ulu önder Atatürk, 1925-1926 yılları arasında bu okulu ziyaret etmiş o yıllarda adı İzmir Kız Lisesi olan okulun hatıra defterine:

"İzmir Kız Lisesi'ni ziyaretimden pek memnun oldum. Müdür hanım ve bay muallimlerin ciddi ve isabetli mesaisinin aşırı suhuletle ve takdirle görülmektedir." yazmıştı.