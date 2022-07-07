Doğuş Doğum Gününü Yeni Şarkısıyla Kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğuş Doğum Gününü Yeni Şarkısıyla Kutladı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Doğuş Doğum Gününü Yeni Şarkısıyla Kutladı

Doğuş, Grand Müzik etiketi ile birlikte çalışmalarını tamamladığı "Sayamadım" isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği şarkının klibi Alanya'da iki günde çekilirken, renkli görüntülerde ortaya çıktı. Geçtiğimiz günler de yeni yaşına basan Doğuş, doğum gününü de "Sayamadım" isimli yeni şarkısıyla kutladı.

Yeni şarkısıyla birlikte yeni yaşını da kutlayan Doğuş, "Yine çok beğenileceğine inandığım bir çalışmaya imza attık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Buradan doğum günümü kutlayan hayranlarıma da seslenmek istiyorum bu şarkım benden onlara hediye olsun. Yaş 48 oldu zaman nasıl geçti sayamadım" dedi.

Snob Magazin / Magazin

Alanya Güneş Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title