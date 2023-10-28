Doğuş... BABA HASRETİ ŞARKI YAZDIRDI!

Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş, 'Babam' isimli parçasını Hayrettin Güneş yönetmenliğinde kliplendirdi. Klip çekimleri için Antalya'yı seçen şarkıcı için Almanya’dan özel bir ekip ve kameralar getirildi.

Doğuş, Kemer'de gerçekleşen klip çekimleri sırasında duygularını dile getirdi. İki çocuk babası 49 yaşındaki şarkıcı, "Babam şarkısı benim için çok önemli.

Bildiğiniz üzere baba duygusunu çok tatmamış çocukluk geçiren biri olarak kelimeleri yazıya döküp notalarla birleştirdim" açıklamasını yaptı.

"ÇOCUKLUĞUMDA HEP EKSİKTİM"

Ünlü isim, "Bir çocuğun yokluğunda eksik yanlarından biridir baba karakteri. Ben de çocukluğumda hep eksiktim. Yıllar sonra kısa bir süreliğine bu eksikliği kapatabilsem de içimde hep yara olarak kalmıştır bu konu.

Yıllardır yapmak istediğim şarkıyı şimdi sevenlerimin ve müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyoruz" dedi.