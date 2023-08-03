Doğan'la Ceylan Nikah İçin Gün Alırken Melike Yapılacaklar Listesini Ortaya Çıkarır

Doğan'la Ceylan çifti nikah için gün almaya karar verirken, Melike yapılacaklar listesini ortaya çıkarır. Reis, Melda, Peri ve Sema'yı mafya turuna götürür. Taner, Roza'ya evlenme teklif eder. Mert, Almanya'daki eşinden şok bir haber alır.