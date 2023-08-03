Üye Girişi
Haberler

Doğan'la Ceylan Nikah İçin Gün Alırken Melike Yapılacaklar Listesini Ortaya Çıkarır

Magazin Haberleri

Doğan'la Ceylan çifti nikah için gün almaya karar verirken, Melike yapılacaklar listesini ortaya çıkarır. Reis, Melda, Peri ve Sema'yı mafya turuna götürür. Taner, Roza'ya evlenme teklif eder. Mert, Almanya'daki eşinden şok bir haber alır.

Doğan'la Ceylan nikah için gün alırlar. Melike, Doğan'la yapilacaklar listesini ortaya cikartir.

Reis, Melda, Peri ve Sema'yı mafya turuna götürür. Taner, Roza'ya evlenme teklif eder. Mert, Almanya'daki eşinden şok bir haber alır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Almanya Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title