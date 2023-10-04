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Dizinin beşinci bölümünde olaylar iyice karışıyor

Yayınlanan her bölümü ile soluksuz izlenen dizinin beşinci bölümünde olaylar iyice karışıyor. Geçtiğimiz bölümde Kenan Sevda ile iyice yakınlaşmış, ikili arasında yaşananlara tanık olan Figen ise nişanı atmıştı. Yeni bölüm tanıtımında Figen'in yeniden Kenan 'evet' demesi izleyicilerin kafasını karıştırdı. Kenan'ın Sevda ve Figen arasında kalacağı bölümde, Mustafa ve Figen arasında yaşananlarda merak uyandırdı.