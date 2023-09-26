Dizinin 55. bölümünde Nesrin'in mezarı başında verilen sözler

Rüçhan, Nesrin'in mezarı başında verdiği sözü tutmak için elinden geleni yapacak. Üç kız kardeşi barıştırmak için bir davet verirken, Türkan ise nikah hazırlığı ve kardeşinin hastalığıyla uğraşmaktadır. Kartal'la nikah masasına mı oturacak yoksa Rüçhan'ın davetine giderek, Somer'le yeni bir sayfa mı açacak? Somer ise Türkan ve Kartal arasında bir ilişki olduğundan şüphelenmektedir ve bunun peşine düşer.

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan 55. bölümün özeti şöyle;

"Sana söz, Nesrin Hanım. Dağılan inci tanelerini bir bir toplayıp boynuna asacağım yeniden" Böyle söz vermişti Rüçhan, Nesrin'in mezarı başında.

Şimdi sözünü tutmak için elinden geleni yapacaktı. Bu yüzden de üç kız kardeşi barıştırmak, tıpkı eskisi gibi yeniden bir sofra etrafında toplanabilmek için bir davet verdi.

Türkan bir yandan kardeşinin hastalığı, bir yandan nikah hazırlığı derken hayli zor günler yaşıyordu. Somer'in çıkıp gelmesi kalbini ruhunu allak bullak etmiş, ne yapacağını bilemiyordu.

Kartal'la nikah masasına mı oturacaktı yoksa Rüçhan hanımın davetine giderek, Somer'le yeni bir sayfa mı açacaktı? Diğer taraftan Somer de Türkan ve Kartal arasında bir ilişki olabileceğinden şüphelenmiş ve işin peşine düşmüştü.