Diyarbakır İş İnsanları Zirvesi 2022 ödülleri sahiplerini buluyor - Haberler

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Diyarbakır İş İnsanları Zirvesi 2022 ödülleri sahiplerini buluyor

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Diyarbakır İş İnsanları Zirvesi 2022 ödülleri sahiplerini buluyor

Diyarbakır'da bir otelde 21 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan 'Diyarbakır İş İnsanları Zirvesi 2022 Ödülleri', sahiplerini buluyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da bir otelde 21 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan ' Diyarbakır İş İnsanları Zirvesi 2022 Ödülleri', sahiplerini buluyor. Gecede İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en başarılı haber ajansı ödülüne, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu ise en başarılı bölge müdürü ödülüne layık görüldü.

Ekonomi ve iş dünyasının Oscar'ı kabul edilen 'Diyarbakır İş İnsanları Zirvesi 2022 Ödülleri', Esra Balamir, Mert Palavaraoğlu sunuculuğunda başarılı iş insanları, medya, sanatçı, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine düzenlenecek görkemli törenle ödülleri verilecek. Uluslararası 'Diyarbakır İş İnsanları Zirvesi 2022 Ödülleri', 21 Mayıs'ta Diyarlife organizasyonluğunda, Çilem Tunç ve Recep Demiray sorumluluğunda Diyarbakır'da bir otelde gerçekleşecek. Diyarbakır İş İnsanları Zirvesi Ödül törenine medya, sanat, iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin katılacağı belirtildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Magazin

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