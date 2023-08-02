Disney+'ta yayımlanmayan Atatürk dizisi televizyonda sunulacak

Son günlerde Türkiye'deki sinema dünyasının konuştuğu Atatürk dizisinin Disney+'ta yayımlanmayacağı iddialarının ardından şirket, yapımın televizyonda sunulacağını açıkladı. RTÜK ise bu kararın ardından bir inceleme başlattı.

Son günlerde Türkiye'deki sinema dünyasının konuştuğu Atatürk dizisinin Disney+'ta yayımlanmayacağı iddialarının ardından şirket, yapımın televizyonda sunulacağını açıkladı. RTÜK ise bu kararın ardından bir inceleme başlattı.

RTÜK'ten Disney'e Atatürk dizisi için inceleme!

The Walt Disney tarafından sunulan dijital akış platformu Disney+, geçtiğimiz sene Türkiye'de hizmet vermeye başladı. Netflix ile önemli bir rekabet yaratan şirket, yerli yapımlar da hazırlamaya başladı. Bu kapsamda Atatürk dizisi projesine başladı. Söz konusu yapım, merakla beklenmeye başladı.

Yakın zamanda ise Disney'in, ABD'deki Ermeni lobisinin baskıları nedeniyle bu projeyi iptal ettiğine dair söylentiler ortaya çıktı. Üstelik şirket, bütün yerli yapımları da platform kütüphanesinden kaldırmıştı. Bu söylentilerden kısa bir süre sonra ise şirket, dizinin Cumhuriyetin tam 100. yılında yayında olacağını duyurarak merakla bekleyenleri rahatlattı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran karar: Disney Plus, Atatürk dizisi sözünü tutmadı!

Yerli yapımların akıbeti ise halen belli değilken, şirket bunun yalnızca Türkiye'ye özel olmadığını açıkladı. Aradan geçen bir sürenin ardından bugün ise Disney, Atatürk dizisinin yayın haklarını Fox'a vererek resmen şoka uğrattı.

Yani televizyonda ücretsiz olarak yayımlanacak. Fakat aboneler, yine de Disney'e sözünü tutmadığı için kızgın olduğunu dile getirdi. Bu noktada şirketin Ermeni lobisine uyduğu söylentileri ortada dolanmaya başladı.

"Disney +" isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye… pic.twitter.com/rbk5TKrfBv — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) August 1, 2023

Geçtiğimiz dakikalarda ise RTÜK, Disney'e diziyi kendi platformunda sunmama kararı için bir inceleme başlattı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Disney+ sağlayıcısı The Walt Disney'e Atatürk dizisi için inceleme başlatıldığını açıkladı.

Şahin, şirketten bu kararı için savunma alınacağını belirtti. Ayrıca basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddialarının titizlikle araştırıldığını da sözlerine ekledi.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Atatürk dizisi televizyonda yayımlandığında izleyecek misiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.