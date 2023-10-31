Dilek Taşı 8. bölüm fragmanı yayınlandı

Dilek Taşı çarşamba akşamı 8. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Yayınlanan tanıtımları ile izleyicinin dikkatini çeken dizide bu hafta, gerçekler bir bir ortaya çıkacak.

Kızı için tüm zorluklara göğüs geren hem kendini hem de kimliğini saklayan Mustafa, Cemre ile ilgili gerçekleri öğrenerek ilk kez Rona ailesinin karşısına dikilecek.

Macide, herkesin karşı çıkmasına rağmen ameliyatı gerçekleştirmek için harekete geçecek. Figen gerçekte kim olduğu ile ilgili şüphesinin peşine düşerken, Asuman ve Macide arasında ise çok önemli bir konuşma gerçekleşecek.

Ünlü oyuncu Savaş Özdemir Dilek Taşı kadrosunda...

Dilek Taşı'nın kadrosuna ünlü oyuncu Savaş Özdemir dahil oldu. Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan sekizinci bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Özdemir, Kubilay karakterine hayat verecek. Mustafa'nın aniden karşısına çıkarak beklenmedik bir teklifte bulunan Kubilay'ın gelişi tüm dengeleri değiştirecek.