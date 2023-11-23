Dilan Polat'ın ürünleri E-ticaret sitelerinden kaldırıldı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın ürünleri, E-ticaret platformları tarafından satıştan kaldırıldı. Şikayetler ve mahkeme kararları sonucunda birçok ürünün sitelerden kaldırıldığı görüldü.

DurakMedya'da yer alan habere göre kara para aklama ve vergi kaçırdıkları gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine konulan Dilan Polat'a bir darbede alışveriş sitelerinden geldi.

Türkiye'nin en önemli E-ticaret platformları ünlü fenomenin ürünlerini satmama kararı aldı. Dilan Polat ürünlerini sitelerinden kaldıran platformlar fenomenleri de mercek altına aldılar.

Haklarında şikayet olan ve mahkeme kararı olan bir çok ürünü sitelerinden kaldırdıkları görüldü.

Dilan ve Engin Polat'a ait Rise And Shine Kozmetik, Dilan Polat Güzellik Kozmetik, Dln Polat güzellik ve kozmetik, Dipomed medikal kozmetik, DP güzellik kozmetik şirketleri üzerinden sahte olduğu değerlendirilen alışların 225 milyon 743 TL olduğu belirtildi.