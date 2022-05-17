Dilan Çıtak Tatlıses- Levent Dörtler... AİLE ARASINDA NİŞANLANDILAR! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dilan Çıtak Tatlıses- Levent Dörtler... AİLE ARASINDA NİŞANLANDILAR!

Magazinkolik - Magazin
 - Güncelleme:
Dilan Çıtak Tatlıses- Levent Dörtler... AİLE ARASINDA NİŞANLANDILAR!

Uzun zamandır birlikte olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çitak Tatlıses ve Levent Dörtler bugün aile arasında nişanlandılar.

Yüzükleri İbrahim Tatlıses'in taktığı törende sadelik dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in menajeri ve yapımcısı Polat Yağcı tüm organizasyonun başında yer aldı. Nişan töreni yakın aile dostları arasında gerçekleşti.

Ünlü yapımcı sosyal medya hesabından çifte mutluluklar diledi.

Dilan Çıtak Tatlıses- Levent Dörtler... AİLE ARASINDA NİŞANLANDILAR!

Magazinkolik / Magazin

Magazinkolik, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title