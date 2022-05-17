Dilan Çıtak Tatlıses- Levent Dörtler... AİLE ARASINDA NİŞANLANDILAR! - Haberler

Dilan Çıtak Tatlıses- Levent Dörtler... AİLE ARASINDA NİŞANLANDILAR!
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Uzun zamandır birlikte olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çitak Tatlıses ve Levent Dörtler bugün aile arasında nişanlandılar.
Yüzükleri İbrahim Tatlıses'in taktığı törende sadelik dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in menajeri ve yapımcısı Polat Yağcı tüm organizasyonun başında yer aldı. Nişan töreni yakın aile dostları arasında gerçekleşti.
Ünlü yapımcı sosyal medya hesabından çifte mutluluklar diledi.
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