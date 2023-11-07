DİKKAT!... AKILLI TELEFONLAR UYKUNUZU KAÇIRABİLİR; İŞTE YAPILMASI GEREKENLER!..

Araştırmacılar, daha kaliteli bir uyku için her gece yatmadan önce bazı telefon alışkanlıklarına sahip olmanız gerektiğini söylüyor. Gelin; neler yapmanız gerektiğine yakından bakalım.

Akıllı telefonlar, hem eğlence hem de iş amaçlı uygulamalarla dolu olduğundan, iyi bir uyku sağlamak için tam anlamıyla mükemmel değildir.

Telefon ekranlarından yayılan mavi yapay ışık aynı zamanda vücut saatlerimizi de bozabiliyor; Harvard'ın 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre uyumayı zorlaştırıyor.

2019 yılında Suudi Arabistan'da sağlık personeli arasında yapılan bir araştırma, insanların yüzde 92,4'ünün yatmadan hemen önce akıllı telefon kullandığını ve bunu yapan kişilerin kötü uyuma olasılığının iki kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Sosyal medya da uykunuzu bozuyor

Ayrıca, 2016 yılında Pittsburgh Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, tüm gün sosyal medyayı kontrol etmenin uykunuzun bozulması olasılığını artırdığını, yoğun Facebook kullanıcılarının kötü uyuma olasılığının üç kat daha fazla olduğunu ileri sürdü.

Neyse ki günümüzün telefonları; mavi ışığın, sosyal medya stresinin ve TV izleme isteğinin etkilerini sınırlamaya yardımcı olacak çeşitli araçlarla birlikte geliyor.

Uyku modlarını kullanın

Hem Apple hem de Android, uyku vaktini planlayarak ve bildirimler ve telefon görüşmeleri dahil dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak daha iyi uyumanıza yardımcı olacak araçlar sunar.

Apple'ın Uyku Odağı modu Sağlık uygulamasında bulunur ve düzenli uyku zamanları planlayarak daha iyi uyumanıza yardımcı olur .

Uyku Odağı'nı ayarlamak için Ayarlar >Odak'a gidin ve ardından Uyku'ya dokunun. Daha sonra hangi bildirimlerin susturulacağını seçebilirsiniz.

Android kullanıcıları, telefonu susturma ve hatta dikkatin dağılmasını azaltmak için ekranı siyah beyaza değiştirme seçenekleri sunan Uyku Modu'nda daha gelişmiş özelliklere sahiptir.

Ayrıca Rahatsız Etmeyin özelliğini açmayı da tercih edebilirsiniz; bu, yalnızca yıldızlı kişilerin ve tekrar arayanların size ulaşabileceği anlamına gelir.

Uyku Modu, Ayarlar >Dijital Denge >Uyku Modu bölümünde bulunur; bu modu her gün aynı saatte veya telefonunuzu akşam 21.00'den sonra şarj ettiğinizde etkinleştirilecek şekilde programlayabilirsiniz.

Menüde, telefonunuzun ekranını siyah beyaza değiştirmek, duvar kağıdını karartmak ve telefonunuzun 'her zaman açık' saat ekranını kapatmak için Ekran Seçenekleri'ne gidin.

iPhone'larda gizli uyku sesleri modunu açma

Pek çok kişi için beyaz gürültü veya hafifçe çarpan dalga sesleri, uyumanın mükemmel yoludur ve iPhone, herhangi bir ekstra uygulamaya ihtiyaç duymadan uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.

Ayarlar >Erişilebilirlik >Ses /görsel >Arka Plan Sesleri'ne gitmeniz yeterli. Burada, uyumanız gerektiğinde manuel olarak tetikleyebileceğiniz, dengeli gürültü, parlak gürültü, yağmur, okyanus ve akıntıyı içeren bir menü bulacaksınız.

Mavi ışığı kapatın

Gün boyunca mavi dalga boylarındaki ışık (elektronik ekranlardan ve enerji tasarruflu ışıklardan gelenler dahil) dikkati, reaksiyon sürelerine ve ruh haline olumlu yansır..

Ancak Harvard araştırmasına göre; mavi ışık geceleri 'vücut saatinizi' veya sirkadiyen ritminizi bozabilir ve bu da uyku kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Harvard araştırmacıları mavi ışığın obezite, kanser ve kalp hastalıklarıyla da bağlantılı olduğu konusunda uyarıyor.

Neyse ki, hem Android hem de iPhone, yatmadan önceki saatlerde telefonunuzun ekranındaki ışığı 'ısıtma' seçeneğini sunuyor.

iPhone'un 'Night Shift' özelliğini etkinleştirmek için Ayarlar >Ekran ve Parlaklık'a gidin ve Night Shift özelliğini açın.

Night Shift'i doğrudan Kontrol Merkezinden de açabilirsiniz: Parlaklık kontrol simgesine basın, ardından Night Shift'i açmak veya kapatmak için parlaklık simgesine dokunun.

Benzer bir işlevi Android telefonlarda Ayarlar >Ekran >Gece Işığı altında bulabilirsiniz.

Telefonunuzun ekranını sarı ışığa doğru kaydıracak şekilde programlayabilir veya manuel olarak açabilirsiniz: Ayrıca, uyanmaya hazır olduğunuzda bu modun devre dışı kalması için bir bitiş zamanı da ayarlayabilirsiniz.

Karanlık mod kullanın

Telefonunuzun ekranından gelen parlak ışık, gece geç saatlerde çok rahatsız edici olabilir, özellikle de telefonunuzun ekranı karanlık bir odada parlayabilir.

Karanlık Modun açılmasını programlayabilir, gözlerinizin kamaşmasını önlemek için telefonunuzu siyah ekrana geçirebilir ve karanlık odalarda okumayı daha rahat hale getirebilirsiniz.

iPhone'da Ayarlar >Ekran ve Parlaklık'a gidin ve akşam saatlerinde açılmasını sağlamak için Koyu Modu programlayın.

Tüm bu işlemler, daha rahat uykuya dalmanızı sağlayacaktır.