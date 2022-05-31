Dijitalin Yeni Patron&#039;u Oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dijitalin Yeni Patron'u Oldu

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Dijitalin Yeni Patron'u Oldu

Türkiye'nin en çok dinlenen rap müzik sanatçılarından Patron, 'Hırsız' isimli son şarkısının klibi ile kısa sürede YouTube Trend Videolar Listesi'nde ilk 10'a girdi. İşte detaylar...

3 gün içerisinde dijitallerde hızlı bir yükseliş gösteren şarkı ve klip, dinleyiciler tarafından beğeni ile karşılandı.

1 MİLYON 800 BİN DİNLEYİCİ!

Spotify'da NKVT listesinin kapağında da yer alan sanatçı, Spotify'da 1.8 milyon aylık dinleyici ve 1 milyon takipçi ile Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçıları arasında yer alıyor.

Snob Magazin / Magazin

Türkiye Spotify Şarkı Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title