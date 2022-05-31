Dijitalin Yeni Patron'u Oldu
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Türkiye'nin en çok dinlenen rap müzik sanatçılarından Patron, 'Hırsız' isimli son şarkısının klibi ile kısa sürede YouTube Trend Videolar Listesi'nde ilk 10'a girdi. İşte detaylar...
3 gün içerisinde dijitallerde hızlı bir yükseliş gösteren şarkı ve klip, dinleyiciler tarafından beğeni ile karşılandı.
1 MİLYON 800 BİN DİNLEYİCİ!
Spotify'da NKVT listesinin kapağında da yer alan sanatçı, Spotify'da 1.8 milyon aylık dinleyici ve 1 milyon takipçi ile Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçıları arasında yer alıyor.
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