Dijitalin Yeni Patron'u Oldu

3 gün içerisinde dijitallerde hızlı bir yükseliş gösteren şarkı ve klip, dinleyiciler tarafından beğeni ile karşılandı.

1 MİLYON 800 BİN DİNLEYİCİ!

Spotify'da NKVT listesinin kapağında da yer alan sanatçı, Spotify'da 1.8 milyon aylık dinleyici ve 1 milyon takipçi ile Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçıları arasında yer alıyor.

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