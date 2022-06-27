Son dakika haber... Didim Amfitiyatro'da Selda Bağcan Rüzgarı

Didim Belediyesi tarafından Didim Amfitiyatro'da düzenlenen Selda Bağcan konserine, yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konsere, 15 binden fazla sanatsever katıldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın seçim vaatleri arasında bulunan, 23 Haziran Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açılışı yapılan Didim Amfi Tiyatro, açılışın hemen ardından düzenlenen konserler ile Didimli vatandaşları sanat ile buluşturdu. Didim Amfitiyatro'nun ilk haftasında sahne alan Senfoni Orkestrası ve Melek Mosso'nun ardından ünlü sanatçı Selda Bağcan da Didimli sanatseverlerle buluştu. Yerli ve yabancı turistler ile çevre illerden gelen birçok yurttaşın katıldığı konser beğeni topladı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Başkan Atabay, Didim Amfitiyatro'nun yapımında emeği geçen personelleri de unutmadı. Atabay, konser öncesinde Didim Amfitiyatro üstlenici firması personellerini sahneye davet ederek onlara çiçek takdim etti, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İlk haftasında dahi on binlerce vatandaşı ağırlayan Didim Amfitiyatro'nun başarısından dolayı gurur duyduklarını söyleyen Didim Belediye Başkanı Atabay, sanatseverlere etkinliklere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Didim'de kültür ve sanat faaliyetlerinin hız kesmeden süreceğini söyleyen Başkan Atabay, "Didim Amfitiyatro'nun ilk haftasında birbirinden ünlü sanatçıları vatandaşlarımız ile buluşturduk. Sanatseverler de bu etkinliklerde bizleri yalnız bırakmadı. Tüm vatandaşlarımıza Didim Amfitiyatro'ya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Burada, bu sahnede düzenlenecek kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam edecek" dedi.

ANKA / Magazin