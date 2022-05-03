Devrim Yakut... SETTEN UZAK KALMA SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI! - Haberler

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Devrim Yakut... SETTEN UZAK KALMA SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI!

Magazinkolik - Magazin
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Devrim Yakut... SETTEN UZAK KALMA SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI!

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Senaryo gereği dizide hasta amcasının yanına giden Yakut'un bu süreçte tedavi gördüğü ve sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre;

Devrim Yakut'un neden dizide olmadığını araştırınca herkes korkutan bir olayı öğrendi.

BEYNİ PIHTI ATTI

Senaryo gereği Van'da yaşayan hasta amcasının yanına giden oyuncunun ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Beyni pıhtı atan oyuncu, bir süre hastanede tedavi gördü.

Zorlu bir süreçten geçerek sağlığına kavuşan Devrim Yakut, sete geri döndü.

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