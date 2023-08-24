Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen konser beğeni aldı

ZBEÜ Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası tarafından düzenlenen 'Halk Konseri' dinleyenleri mest etti.

ZBEÜ Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası tarafından düzenlenen 'Halk Konseri' dinleyenleri mest etti.

ZBEÜ Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası tarafından, 15 Temmuz Şehitler Kampüsü'nde 'Halk Konseri' düzenlendi. Konsere, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veli Köktürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, dekanlar, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Nadide eserlerin seslendirildiği konserde, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' adlı eserini seslendirmesiyle beğeni topladı. Zaman zaman hareketli anların yaşandığı konserde, ZBEÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri 19 parça seslendirdi.

Programın sonunda konsere katkı sunan akademisyenlere ve Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz'a teşekkür belgesi takdim edildi. Konserde emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Özölçer, "Özellikle Aşık Veysel'in eşsiz eserini seslendiren Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sanatın birleştirici gücünü bir kez daha yaşadık. ZBEÜ ailesi olarak, kültürel etkinliklerimizle topluma katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK