Sevilen oyuncu Derya Şen, ailesiyle birlikte Toprak Can Akbacak'ın 5. doğum gününü kutladı. Kendi çocuklarına bakan Şen, ailesiyle ilgilenmeyi ve oyunculuk kariyerini bir arada yürütmeyi sevdiğini belirtti. Ayrıca, Eylül ayında vizyona girecek olan korku sinema filmlerinin heyecanını da paylaştı.

Toprak Can Akbacak'ın 5. Doğum gününü ailecek kutlarlarken sevilen oyuncu Derya Şen "Aile olmayı seviyorum, evlatlarım ve ailem dünyadaki her şeyim. Bakıcılara güvenmiyorum.

Çocuklarıma kendim bakıyorum. Evlatlarımın ve filmlerimin heyecanı içindeyim. Hem oyuncu olarak rol aldığım hem de Ortak yapımcılığını yaptığım Zuhruf saye ve Karaanne adlı korku sinema filmlerimiz Eylül'de vizyona girecek.

Sabırsızlanıyorum" dedi. Oyunculuk yanında ailesiyle de yakından ilgilenen Derya Şen, seven her şeyi başarır vurgusunu yaptı.