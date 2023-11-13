Derya Bedavacı'ya Silahlı Saldırı

"Ama Geçecek", "Deme", "Sende Kaldı Yüreğim" ve "Tövbe" gibi şarkılara yaptığı yorumla adından söz ettiren Derya Bedavacı'nın Kocaeli'nin İzmit İlçesindeki konserinde silahlı saldırı meydana geldi. Şarkıcının sahneye çıktığı mekanda kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olayda kimse yara almazken polis inceleme başlattı.

MASA VE SANDALYELERİN ARKASINA SAKLANDILAR

İddiaya göre, müzisyen Derya Bedavacı'nın sahne aldığı esnada kimliği belirsiz kişiler tarafından, eğlence mekanına silahlı saldırı düzenledi. Panikleyen vatandaşlar masa ve sandalyeleri kendine siper etti. Saldırganlar araçla bölgeden kaçarak uzaklaşırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Polis, eğlence mekanında incelemelerde bulundu. Öte yandan, kaçan saldırganlardan gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.