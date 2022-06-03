Denizli türkülerini 120 öğrenciden oluşan dev orkestra seslendirdi - Haberler

Denizli türkülerini 120 öğrenciden oluşan dev orkestra seslendirdi

DENİZLİ Denizli'de farklı okullarda öğrenim gören öğrenciler 'Denizli Türkülerini Çalıyor' projesi çerçevesinde bir araya gelerek aynı anda 120 öğrenci çaldı ve söyledi dinleyenleri mest etti.

Denizli'de farklı okullarda öğrenim gören öğrenciler 'Denizli Türkülerini Çalıyor' projesi çerçevesinde bir araya gelerek aynı anda Denizli Türkülerini çaldı ve söyledi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı açılış konuşmasında; "Bugün burada Denizli Türkülerini Söylüyor konsepti içerisinde siz değerli öğrencilerimizin hazırlamış olduğu türküleri çaldığınız enstrümanlar eşliğinde hep beraber dinleyeceğiz. Bu çalışmalar bir ekip işidir. Birlikte bir irade ortaya koyma meselesidir. Bugün ilimizin çeşitli okullarında 120 öğrencimiz ve 37 öğretmenimiz bu faaliyet için emek sarf ettiler. Her birini canı gönülden tebrik ediyorum. Bilindiği üzere fırsat eşitliği toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma olanaklarına sahip olmalarını sağlamaktır. Bugün burada yaptığımız çalışma eğitimde fırsat eşitliğini önemsediğimizin bir göstergesidir. İlimizin her köşesinden katılım gösteren 120 öğrenci ve 37 öğretmen program süresince hem yeteneklerini geliştirme imkanı bulma fırsatını yakalarken ilini, türküsünü ve kültürünü yakından tanıdılar" dedi.

120 öğrenci birlikte çalıp söyledi

Programın ilk bölümünde Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hazırladıkları konseri davetlilerin beğenisine sundu. Devamında 120 öğrenci birlikte çalıp söylediği 2 Denizli türküsü seslendirdi. 120 enstrümanın aynı anda aynı notalarla oluşturduğu müzik şöleni programa katılan davetlilerden büyük beğeni aldı.