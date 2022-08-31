Denizli yerel haberi: Merkezefendi'de Büyük Zafer Kutlamalarına Teoman Eşlik Etti

Merkezefendi Belediyesi tarafından Büyük Zafer'in 100. yılı düzenlenen Fener Alayı'nın ardından Teoman konseriyle kutlandı.

Denizli Merkezefendi'de Zafer Bayramı'nın coşkusu Fener Alayı ile başladı. Türk Rock müziğinin sevilen ismi Teoman'ın sahneye çıkmasıyla zafer coşkusu arttı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Teoman'a teşekkür ederek sanatçıya çiçek ve TEMA Vakfı'nın fidan bağış sertifikasını takdim etti.

Başkan Doğan, konsere gelen yurttaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Nazım Hikmet'ten de bir şiir okuyan Doğan, şöyle konuştu:

"2023'TE BÜTÜN ÜLKEYE BAHARI GETİRECEĞİZ"

"Hepimiz Büyük Zafer'in büyük bayramını, 30 Ağustos'un coşkusunu yaşamak için buradayız. Sizler oldukça, Mustafa Kemal Atatürk ve onun en büyük devrimi olan Cumhuriyet her zaman var olacaktır, iyiki varsınız. Bundan 100 yıl önce Anadolu'nun her karış toprağından binlerce insan, bir kez daha bu ülkedeki insanlar gözyaşı dökmesin diye Afyon ve Dumlupınar'da büyük bir mücadele ve savaşa girdiler. İşte bizler orada mücadele eden atalarımızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin torunlarıyız. Mutlu ve kardeşçe yaşamamız için mücadele verdiler. Merkezefendi'ye sizlerle birlikte baharı getirdik. Ama size sözümüz olsun 2023'te bütün ülkeye baharı getireceğiz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yakışan, bilimle, akılla, sanatla ve kardeşlikle, el ele, ayrıştırmadan yaşayacağımız günler yakındır. Konsere katılan on binlerce Merkezefendili ve Denizlililere teşekkür ediyorum. Teoman ile büyük zaferin coşkusunu doyasıya yaşayacağız."

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında konuşma yapan CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Öyle güzel ki sevdası yürek, cesareti büyük, aydınlık insanların yaşadığı bir topraklardayız. Bu topraklar büyük bir yüreklerle kuruldu. Birlik içerisinde, kardeşçe, el ele ve omuz omuza mücadele ederek atalarımızın bize emanet ettiği Cumhuriyeti yaşatmak bizlerin borcudur. Bu aydınlık, güzel Türkiye için el birliğiyle mücadele etmeye hazırız" dedi.