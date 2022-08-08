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Denizli magazin haberi... Varol ailesinin mutlu günü Denizli spor ve basın camiasını buluşturdu

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Denizli magazin haberi... Varol ailesinin mutlu günü Denizli spor ve basın camiasını buluşturdu

Denizli haberleri: A. Denizlispor Kulüp Basın Danışmanı Altay Varol'un kızı İrem'in hayatını Burak Açu ile birleştirdiği görkemli düğün töreni, Denizli basın, spor ve siyaset dünyasını bir araya getirdi.

A. Denizli spor Kulüp Basın Danışmanı Altay Varol'un kızı İrem'in hayatını Burak Açu ile birleştirdiği görkemli düğün töreni, Denizli basın, spor ve siyaset dünyasını bir araya getirdi.

Denizli'nin duayen gazetecilerinden birisi olan ve halen A. Denizlispor Kulüp Basın Danışmanlığı görevini yürüten Altay Varol ile eşi Emine Varol'un İngilizce öğretmeni olan kızları İrem Varol, Ferhat – Ayşe Açu çiftinin imalat mühendisi olan oğulları Burak Açu ile dünya evine girdi. İrem ve Burak'ın hayatlarını birleştirdikleri görkemli düğün töreni Denizli basın, spor ve siyaset dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Çal Belediye Başkanı – Denizlispor Başkan Yardımcısı Fethi Akcan, Denizlispor yöneticileri, Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan İrem Varol'un mesai arkadaşları ve ailelerin yakınları da mutlu günlerinde genç çifti yalnız bırakmadı.

Gazeteciler düğüne renk kattı

Denizli basınının emektarlarından olan Altay Varol'un sevincine ortak olan yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcileri, İrem – Burak çiftinin düğüne renk kattı. Baba Altay Varol ile birlikte sahnede halay çekip oyunlar oynayan gazetecilerin renkli gösterisi, davetlilerin büyük beğenisini topladı. - DENİZLİ

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