Denizli haber: Pamukkale Belediyesinden Zafer Bayramı konseri

Denizli Pamukkale Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde konser düzenliyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli'de Zafer Bayramı kutlamalarının en özel gecelerinden olacak olan Tekil-A ile Necati ve Saykolar grubunun 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki konserine tüm müzikseverleri davet etti.

30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılında Denizli'de gerçekleştirilen kutlamalara Pamukkale Belediyesi Tekil-A ile Necati ve Saykolar grubu konserleri ile destek veriyor. 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda saat 21.00'de Tekil-A, ardından saat 22.00'de Necati ve Saykolar müzikseverlerle buluşacak.

100. yılın coşkusu pamukkale belediyesiyle yaşanacak

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "30 Ağustos Zaferi'nin 100. Yılında, bu anlamlı günü coşkuyla kutlayacağımız bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek, 29 Ağustos 2022 akşamı gerçekleşecek konserlere tüm Denizlilileri davet etti. Başkan Örki, "Ne büyük gururdur. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un üzerinden 100 yıl geçti. Bu büyük zaferin 100. Yılına yakışır bir kutlama organizasyonu yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Milletine 30 Ağustos ruhunu en derin duygularla yaşatan şanlı Zafer Bayramımızda 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na tüm Denizlilileri bekliyoruz. Haklı zafer gururumuzu birlikte yaşamak için, 29 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de Çınar meydanımızda buluşalım" dedi. - DENİZLİ