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Denizli'de 'Sesimiz Emniyette' Ödüllü Ses Yarışması Başladı

Denizli'de 'Sesimiz Emniyette' Ödüllü Ses Yarışması Başladı
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180. yıldönümü vesilesiyle düzenlediği 'Sesimiz Emniyette' ödüllü ses yarışmasına başvuruların başladığını duyurdu. Yarışma için başvurular 23 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sesimiz Emniyette" ödüllü ses yarışmasına müracaatlar başladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü münasebetiyle, "Sesimiz Emniyette" ödüllü ses yarışması düzenledi. Bugünden itibaren 23 Şubat 2025 tarihine kadar başvuruların devam edecek olduğu yarışmada, dereceye giren isimlere çeşitli hediyeler verileceği açıklandı. Düzenlenen ses yarışmasının başvuruları formlarına Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ya da denizli.pol.tr web adresinin duyurular kısmından ulaşılabileceği ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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